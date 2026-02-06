区切りの数字が近づいてきた。菊沢隆徳調教師（５５）＝美浦＝がＪＲＡ通算３００勝にあと１勝に迫る。開業１６年目。アエロリットやミッキースワロー、ダイワキャグニーなど、重賞戦線で長く走る馬を育ててきた。菊沢師は「預けてくれるオーナー、支援してくれる人やスタッフには感謝しかないです。（競馬の世界は）うまくいかないことばかり。つらい仕事だと思うけど、勝った時に見るオーナーや関係者の笑顔を見ると力になり