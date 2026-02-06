「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（５日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉萌黄賞を勝ったルージュサウダージ（牝、松永幹）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）へ向かう。京成杯２着のマテンロウゲイル（牡、野中）は、引き続き横山和で若葉Ｓ（３月２１日・阪神、芝２０００メートル）に出走予定。「ここの結果次第で次を考える