ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が日本代表として初出場する3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向けて宮崎キャンプで順調に準備を進めている。昨季のパ・リーグ最優秀中継ぎ投手が心待ちにしているのが、高校時代にも対戦したことがあるドジャースの大谷翔平投手（31）との共闘だ。世界一連覇に挑戦する戦いの中で何かを学び取り、さらなるステップアップを目指す。今や球界を代表するセットアッパーとな