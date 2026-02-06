「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）軽快な脚取りに、順調な調整ぶりがうかがえた。京都２歳Ｓ３着以来となるゴーイントゥスカイは５日、荻野極がまたがり栗東ＣＷで最終追い。同じく滞在調整中の僚馬の後ろからスタートして、最後は楽々と先着フィニッシュを決めた。淀の借りは、淀で−。前走のリベンジを果たし、重賞タイトル奪取で春へと突き進む。京都２歳Ｓ３着のゴーイントゥスカイは荻野極を背に栗東ＣＷで併せ馬。チ