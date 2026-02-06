うなぎパワーでキャンプを戦い抜く。ソフトバンクの新人選手が5日、初のキャンプ休日に「宮崎うなぎ」の魅力を学ぶ特別体験に参加した。宮崎市の「うなぎ処鰻楽」の協力のもとで、うなぎのつかみ取りに挑戦。その後、豪華うな重づくりも行い全員で堪能した。ドラフト2位の稲川（九州共立大）は「脱帽です。ふっくらして分厚くて凄くおいしい。最高です。明日から全力でいけます！」とニッコリだった。現在、支配下の新人5