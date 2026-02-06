「アミールトロフィー・カタールＧ２」（１４日、アルライヤン）ビザンチンドリームは５日、国分優（レースはＣ・デムーロ）が騎乗して栗東ＣＷで６Ｆ８１秒２−３８秒３−１１秒４をマーク。序盤こそ行きたがる面を見せたが、すぐに収まりがつき直線はしっかり弾けた。普段からケイコをつけている国分優は「ペースを落としてからは集中して走れていましたし、バランスも良かったです」と納得の口ぶり。「凱旋門賞（５着）の