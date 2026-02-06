「新馬戦」（８日、京都）日曜京都５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューを迎えるソレイユルヴァン（牝３歳、父シスキン、栗東・辻野）。栗東ＣＷで追われた１週前は馬なりで６Ｆ８５秒２−３８秒８−１１秒７をマークし、松山を背にした今週は同坂路で４Ｆ５４秒５−１３秒１と軽快な動きが目についた。辻野師は「軽くてスピードがありそう。体が小さい分、パワー不足で今の京都の馬場がどうかだけど、前向きで走ってきそう