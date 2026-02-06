日本ハムの木田優夫GM代行（57）による今年の春季キャンプ第1回「木田画伯の球界絵日記」は、今季から新たにチームに加わった村田透アマチュア兼プロスカウト（40）について。日本ハムで投手として17年から21年までプレーした村田スカウトは、ドイツやチェコでも野球を続けてきました。野球が大好きで、その情熱は必ずチームにプラスになると信じています。ファイターズは今年も1月30日に沖縄県に入り、2月1日から名護市での20