戦地で、やせ細った子猫を発見 画像はイメージです 1968年2月、米国人のJohn Laurence記者は、ベトナム戦争の激戦地フエから取材を行っていました。しかし危険が迫ってきたため、まもなく脱出する予定になっていました。 そんなある日、彼は爆撃で焼け落ちた住宅の廃墟で、やせ細ってお腹をすかせた小さな子猫を見つけました。子猫は汚れて毛もボサボサで、ノミだらけでおそらく眼の感染症にもかかっていました。