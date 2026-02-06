長年同じ職場で働き続けてきたものの、定年後の生活に見通しが立たないという声が寄せられた。静岡県の50代男性（不動産・建設系／年収250万円／未婚）は、現在の会社で約20年間勤務している。この間、手取りの月収は「16万〜18万円」の範囲で推移し、大きな変化はなかったという。「固定資産税や保険を払うと、年に2か月は赤字になる月があり貧困している」毎月の収入だけでは、突発的な支出に対応しきれない状況が続いているよう