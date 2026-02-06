たいへん大酒飲みな私は時たま意識的に休肝日を設けるのだけれど、いかんせんお酒が好きすぎて「今日はお酒を飲めない」と思うとテンションが下がってしまう。なので「三日間お酒を我慢したらその金額で買える株をひとつ買う」というゲームを始めた。ミニ株って言うんですか、1〜10株の小口単位で買えるシステムを利用して禁酒のモチベーションアップを図ろうと思ったの。どうせ飲酒で溶けるはずだったお金ですから買う時に高かろ