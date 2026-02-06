会社の業績が悪化すれば、従業員の待遇に影響が出ること避けられない。しかし、上層部をその悪影響を下に押し付けるだけなら、社員の心は一気に離れていく。愛知県の60代男性（ITエンジニア／年収550万円）は、勤務先が数年連続で赤字に陥った際、こんなことがあったと明かす。（文：境井佑茉）「従業員の賞与を下げるということになった。それ自体は仕方ないと思うのだが、経営層や幹部は報酬据え置きで満額支払われたという事実