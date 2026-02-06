「#高市逃げた」Xでこんなハッシュタグが突如生まれ、高市早苗首相（64）に対する批判が過熱したのは、2月1日のこと。高市氏は、衆院選投票日まで残り1週間となったこの日の午前9時放送のNHK『日曜討論』の出演を、手の怪我を理由に“ドタキャン”したのだ。「高市氏の代わりに、自民党からは田村憲久政調会長代行（61）が急きょ出演。番組冒頭では、高市氏が腕を痛めたとして、MCから『今朝こちらに連絡があった』との説明があり