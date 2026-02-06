「全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩餐会に、真美子さん（29）はドレスアップして大谷選手と出席。デコピンも同席していたようですね」こう語るのは在米ジャーナリスト。昨季、3年連続4度目のMVPを受賞したドジャースの大谷翔平選手（31）。1月24日（日本時間）にBBWAAの晩餐会に参加した。「大谷選手は黒いシャツに黒いネクタイ、それに黒ジャケットを羽織ったシックなスタイルで登場。真美子さんも右肩を大きく