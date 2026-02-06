警察によりますと５日午後5時前、福岡市早良区飯倉で「義理の兄と姉が亡くなっているようだ」と親族の女性から110番通報がありました。現場は3階建てビルの2階の住居部分で、警察が駆けつけたときには80代の夫婦とみられる男女がリビングと、リビング横の廊下にそれぞれ倒れていて、その後、死亡が確認されました。2人に外傷や着衣の乱れはなく、室内が荒らされた様子もありませんでした。通報した親族の女性は「3・4日連絡がなか