巨人は５日、増田大輝内野手（３２）が６日から都城の３軍に合流すると発表した。休養日の４日に外出先で転倒して頭部に裂傷を負ったため、宮崎市内の病院で縫合処置を受けたという。侍ジャパンサポートメンバーにも選出されていたが、湯浅大内野手（２６）に変更となった。昨秋のキャンプから本職の内野に加え、外野にも挑戦。万能野手として１軍定着を目指す湯浅はこの日、２軍から１軍の練習に参加し、シートノックでは遊撃