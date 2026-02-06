Ｊ１のＧ大阪のイェンス・ヴィッシング新監督（３８）が５日、百年構想リーグ開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）へ頼れる前主将に期待を寄せた。強いプレスと縦の速攻を掲げる新指揮官は沖縄キャンプを経て「すごくいい準備ができた」と笑顔。新主将にＤＦ中谷を指名し、昨季まで３季主将を務めた３３歳の元日本代表ＦＷ宇佐美は、４選手からなる新設のリーダーシップグループからも、あえて外した。「彼の良さは、もっと自由