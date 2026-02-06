◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月５日、栗東トレセン重賞初Ｖを目指すゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）が滞在先の栗東で最終追い切りを行った。自然と時計が出ていた。ＣＷコースで内からミエノストロング（３歳未勝利）を３馬身半追走。楽な感じで直線へ向くと、荻野極が軽く促しただけでスムーズに加速。全く力みのない、流れるよう