ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）の日本版本予告と、新たな新場面写真が解禁となった。【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作は、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな発想から生まれた物語。動物好きの大学生メイベルは、大好きなおばあちゃんとの思い出が詰まった森が高