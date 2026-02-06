ガールズグループNiziUのRIO（リオ、24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした新ヘアスタイルを投稿した。「Happy birthday to me」と4日に迎えた24歳の誕生日を報告しただけでなく、数日前に「そろそろ茶髪もsayonaraかな？」と予告した通り、衝撃的な激変ピンクヘアを3日の投稿にわたってアップした。白いチェックのセットアップに、黒のニーハイストッキングで“絶対領域”も披露。ベッドの上で寝転