今回の五輪では二か所同時に聖火が灯される予定だ(C)Getty Images現地時間2月6日に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式でスキーアルペンの“レジェンド”が聖火を灯すと、現地メディアが伝えている。イタリアニュースサイト『ilnordest』によると、同国出身のアルベルト・トンバ、デボラ・コンパニョーニの両名が聖火最終点火者の候補に挙がっているという。【画像】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルテ