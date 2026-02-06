道内は日本海側を中心に暴風をともなった猛吹雪となっています。この影響でJR北海道はきょう(2026年2月6日)すでに230本以上の列車の運休を決めています。JR北海道はきょう(6日)とあす(7日)札幌圏の列車について終日、間引き運転を行い、札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートや小樽方面と岩見沢方面の函館線は1時間に1本から2本程度、学園都市線は1時間に1本運休します。特急サロベツやオホーツクなど道北方面で114本