佐野（写真）や三戸はとりわけ高い評価を受けている(C)Getty Imagesエールディビジ2025-2026シーズンでは、ゴールランキングトップを走るフェイエノールトの上田綺世をはじめ、日本人プレーヤーの存在感が際立っている。冬の移籍市場では、NECに所属する佐野航大の去就が最後まで注目を集めた。さらに、渡欧3シーズン目となるロッテルダムの三戸舜介が、後半戦に入りレギュラー定着を果たしゴール数を伸ばしている。【動画】上田