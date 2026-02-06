スキー界で異彩を放つグー。彼女の人気や知名度、影響力はスポーツの垣根を越えている(C)Getty Images雪上のヒロインは、イタリアの地で何を見せてくれるのか。来る現地時間2月6日に開会式が行われるミラノ・コルティナ冬季五輪において小さくない関心を集めるアスリートの一人が、女子フリースタイルスキーの中国代表であるアイリーン・グー（谷愛凌）である。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリート