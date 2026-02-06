巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が５日、ひむかの屋外で初のフリー打撃に臨み“ゴジラ級”の場外弾を披露した。１６球目だ。強烈な衝撃音を残した打球は、両翼９２メートル、芝生席の奥にある約１５メートルの左翼防球ネットを越え、森の中へ消えた。球場はどよめきに包まれたが「飛距離は出ていたけれど、ただ飛ばすだけではプロの世界で生きていけない。その点ではあまり良くなかった」と、周囲の反応