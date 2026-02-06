ヤクルトのドラフト１位ルーキー松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が１２日の練習試合・中日戦（北谷）で実戦デビューする可能性が５日、浮上した。フリー打撃で外野に長打を飛ばす背番号６に、池山監督の視線が釘付けになる。実戦で見たいか？との問いに「もちろん」と即答。「いきなり最初から全部ということは考えていません」とフル出場はさせない見通しを示したが、期待の即戦力の“現在地”少しでも早く確認した