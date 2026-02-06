アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が5日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「サウナ姿好評でうれしいなんで？？？」とつづり、白いビキニ水着姿でサウナに入る姿を公開。たっぷりを汗をかき、顔や胸元を紅潮させたショットをアップした。別の投稿では茶色と黒のチューブトップ水着で満喫する1枚や、オレンジ色のビキニで体を濡らしたショットも加えた。ファンやフォロワーからも「女神