オリックス・若月が3月のWBCへ、併殺阻止打法を掲げた。今春初のライブBPに若手に交じって参加。左腕・東松から左翼へ痛烈な安打性の打球を放つなど貫禄を示した。「しっかり真っすぐを引っ張れているので、そのあたりはよかった。本当は若い選手を打席に立たせたいでしょうけど、（WBCに向けて）協力していただいて感謝です」侍ジャパンでは8、9番の下位打線を務めることを想定。だから「ゲッツーだけは打ちたくないですよ