広島ドラフト2位の斉藤汰直投手（22＝亜大）が5日、新井貴浩監督（49）の目の前で剛球を猛アピールした。宮崎・日南1次キャンプ第2クール初日に今春2度目のブルペン入り。本領発揮できずに終わった初日の投球から状態を上向かせる132球の熱投で、即戦力としての片りんをのぞかせた。新人がマウンドに立つと、新井監督は捕手後方に移動した。その姿を確認した斉藤汰が、指揮官まで貫こうとするかのような直球を投げ込んでいく。