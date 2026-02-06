【佐々岡真司CHECK】広島・斉藤汰の投球練習を日南のブルペンで初めて見た。少しかがみ気味の独特なフォーム。第一印象は真っすぐが強い。高低はともかく、左右のコントロールで乱れるようなことはないように見える。一つ気になったのは投球する際の右足の蹴り。いささか弱く感じた。もっと強く蹴るようになれば、力強さがより出ると思うが、それでいてあれだけの強い真っすぐを投げる。今のフォームが合っているのかもしれ