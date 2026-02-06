【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、自身の交流サイト（SNS）で、衆院選に関し、高市早苗首相（自民党総裁）と自民、日本維新の会の連立政権を「完全かつ全面的に支持する」と表明した。米大統領が日本の選挙期間中に特定の立場を示すのは異例。3月19日に高市氏をホワイトハウスに招き、日米首脳会談を開催する予定とも明らかにした。トランプ氏は8日投開票の衆院選に言及し「結果は日本の将来にとって非常に重要だ」と