中日・井上監督がエース・高橋宏について、開幕投手を回避させる可能性を示唆した。「（侍ジャパンの高橋）宏斗の使われ方や、どれくらい調整ができているか、調整プランが立てられないことを考えても見切り発車はしたくない。やっぱり難しいと思います」本来なら、大役の大本命だった。侍ジャパンとしてWBCに参戦するため、14日から宮崎事前合宿に合流。3月18日（日本時間）にローンデポ・パークで行われる決勝まで勝ち上が