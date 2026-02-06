二輪と四輪が交差する仕様に反響集まるエンジン音や排気の匂いよりも先に、「これは普通のクルマじゃない」と直感させる乗り物があります。便利かどうか、売れるかどうかといった尺度をいったん脇に置き、ただ純粋に「走る楽しさとは何か」を形にしようとした存在です。【画像】超カッコイイ！ これが“超高回転型”のホンダ斬新「“2人乗り”MRスポーツカー」の姿です！（14枚）ホンダの「Honda Project 2＆4 powered by RC