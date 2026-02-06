2025年11月、静岡市駿河区のアパートで盗む目的で侵入した疑いで、警察は2026年2月5日、男を逮捕しました。 住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、静岡県焼津市生まれ、住居不定で無職の男（57）です。 警察によりますと、男は2025年11月20日、静岡市駿河区に住む会社員の女性（27）のアパートに、盗みをする目的で忍び込んだ疑いです。 当時女性は不在で、アパートに戻ると、盗まれたものはなかったも