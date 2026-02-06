静岡県浜松市で息子をかたる男から電話をきっかけに、80代の高齢女性が2月4日、現金約200万円を証券会社の社員になりすました男に騙し取られました。 警察は特殊詐欺事件として、捜査しています。 警察によりますと、2月3日、浜松市中央区に住む無職の80代女性宅の固定電話に息子を騙る男から連絡があり、「高校の同窓会のはがきが届いていないか」「株の配当金が入るが、預かる口座を証券会社の担当者の伝えて欲しい」と話しま