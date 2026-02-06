衆議院選挙はあさって(2026年2月)8日が投開票です。旭川市内の商業施設には期日前投票所が設置され大勢の買い物客が投票に訪れています。旭川市内の大型商業施設に設置された期日前投票所です。イオン北海道では旭川市や苫小牧市など道内8つの商業施設に期日前投票所を設置しました。買物のついでに投票ができることで選挙を身近に感じてもらうことや投票率の向上が狙いです。この日のイオンモール旭川西では大勢の買い物客