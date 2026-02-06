ドジャースは５日（日本時間６日）、マイナースタッフを発表した。ルーキーリーグのアリゾナ・コンプレックスリーグ・ドジャースの監督には石橋史匡氏が就任した。石橋氏は、群馬・東農大二高から米国の大学に進んだ。その後ドジャースとマイナー契約を結んだが昇格できず、その後はブルペン捕手や通訳などを務め、マイナーのコーチなどを務めていた。