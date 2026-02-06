巨人の井上温大投手（２４）が５日、宮崎・都城３軍キャンプで２度目のブルペンに入った。室内競技場に「バーン！」と力強い音を鳴り響かせた。会田有志３軍監督らが見守る中、捕手を座らせて４４球を投げた。「前は高めにボールが行くことが多かったので、今日は低めをテーマにした。改善できたのでいいブルペンになっていると思います」。昨季は２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０。９月に左肘痛を発症し、そのまま