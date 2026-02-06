楽天・宗山塁内野手（２２）が５日、今キャンプ初の実戦形式の打撃練習で“今季初安打”を放った。三木谷オーナーが視察に訪れた前で、ライブＢＰが行われ、中込、泰、大内と対戦。１打席目は中込の直球に反応し、二遊間を破る中前安打を放った。次打席も中前安打。「投手の球を打つことで感じられることがたくさんあるので、生かしていければ」と視線を鋭くした。２年目の進化へ「全てでパワーアップ」をテーマに掲げる。昨季