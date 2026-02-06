NY株式5日（NY時間15:12）（日本時間05:12） ダウ平均49059.96（-441.34-0.89%） ナスダック22655.08（-249.50-1.09%） CME日経平均先物54150（大証終比：+160+0.30%） 欧州株式5日終値 英FT100 10309.22（-93.12-0.90%） 独DAX 24491.06（-111.98-0.46%） 仏CAC40 8238.17（-23.99-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.481（-0.072） 10年債 4.210（-0.064） 30年債 4.862