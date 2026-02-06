NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4889.50（-61.30-1.24%） 金４月限は反落。時間外取引では、イラン情勢に対する懸念を受けて押し目を買われたが、ドル高や原油安を受けて戻りを売られた。欧州時間に入ると、下げ一服となったが、手じまい売りが出た。日中取引では、米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数の減少を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS