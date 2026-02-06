大分県内のガソリンスタンドの店頭価格表示の状況について、最新の調査結果が公表されました。 前回より増加したものの、表示している店舗の割合は県内全体でおよそ40％に留まっています。 テレビ大分 暫定税率が廃止されたガソリン。 石油情報センターによりますと、2月2日時点の県内のレギュラーの平均販売価格は1リットルあたり158.8円でした。これは全国平均と比べて3円ほど高く、大分は全国8