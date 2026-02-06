大分県内全ての私立高校で5日一般入試が行われ、受験生たちが試験に臨みました。 このうち大分市の大分東明高校では普通科や商業科など4つの学科、9コースで試験が行われました。 私立高校で一般入試 2026年は推薦を含む定員440人に対して2937人が志願しています。 倍率が最も高いのは普通科の特別進学コースで40人の定員に対して1546人が志願し、およそ39倍となっています。 受験生たちは国語や