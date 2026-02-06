大分県立高校の一次入試の募集人員が5日発表されました。 願書の受け付けは2月13日から始まります。 テレビ大分 県立高校の一次入試の募集人員は入学定員から推薦入試の合格内定者数などを引いた数となっています。 一次入試を実施するのは全日制が39校で学校別の募集人員は大分上野丘が300人大分舞鶴が264人などとなっています。 テレビ大分 定時制は4校が一次入試を実施し、募集人員は344人