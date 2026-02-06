衆院選の主要な争点となっている「消費税減税」について、大分3区に立候補している5人に考えを聞きました。 大分3区の立候補者 大分3区に立候補したのは届け出順に、 野中貴恵候補岩屋毅候補小林華弥子候補平野雨龍候補岩永京子候補 以上の5人です。 物価高の対策として、各党が政策の柱として掲げる消費税の減税や廃止。ただ、消費税は社会保障費の財源となっていて、減税や廃止する場合は新たな財源の確保な