視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ ©️ABCテレビ せいや探偵が調査した『娘のおもちゃが１ミリの隙間に！』は、兵庫県の女性（32）から。今回の依頼は、２歳の長女ココナのおもちゃ「アンパン