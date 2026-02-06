衆院選の主要な争点となっている「外国人との共生」について、大分3区に立候補している5人に考えを聞きました。 大分3区の立候補者 大分3区に立候補したのは届け出順に、 野中貴恵候補岩屋毅候補小林華弥子候補平野雨龍候補岩永京子候補 以上の5人です。 大分県によりますと、県内の在留外国人の数は2025年初めて2万人を突破。一方で、全国的には文化の違いなどで外国人と地域住民との間で摩擦が生じるケ}