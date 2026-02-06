森英恵さんの生誕100周年を記念し、八木莉可子を主演に迎えて“知られざる青春時代の物語”をドラマ化。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterflybeyond』と題して3月21日（土）に放送される。すでにヒロインを支える夫・森賢を中島裕翔が演じることが解禁されているが、ヒロインの両親役で木村佳乃、仲村トオルの出演が決定。さらに、茅島みずき、荒木飛羽、清水くるみ、杏花、森崎ウィン、富田望生、前原瑞樹、尾上右近、