ロサンゼルス・レイカーズは、2月6日（現地時間5日、日付は以下同）のデッドラインで、アトランタ・ホークスとのトレードに合意したと『ESPN』が報じた。 このトレードで、レイカーズはゲイブ・ビンセント（ガード）と2032年のドラフト2巡目指名権を手放し、ホークスからルーク・ケナード（ガード）を獲得するとのこと。両選手はいずれも契約最終年となる。