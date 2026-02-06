侍ジャパン選出のDeNA・牧がライブBPに参加し今春初めて実戦的な打席に立つ予定だ。同じくWBCに出場するソフトバンク・牧原大が宮崎の本隊に合流し、ランチ特打を予定。阪神は岡田彰布顧問と掛布雅之OB会長が訪問。日本ハムの名護キャンプには昨季限りで引退したOBの中田翔氏が来訪予定で、清宮幸ら後輩と再会する。中日は臨時コーチ兼選手で参加しているBC栃木・川崎が打ち上げを迎える。オリックスは主軸候補の杉本